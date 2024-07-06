Фанаты овациями встретили появление Сергачёва на арене «Юты»

В эту пятницу, 5 июля, на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити состоялся матч в рамках тренировочного лагеря новичка НХЛ «Юты».

В один из моментов на большом кубе под сводами арены появились местный журналист и двукратный обладатель Кубка Стэнли российский защитник Михаил Сергачёв, обменянный в конце июня в «Юту» из «Тампа-Бэй Лайтнинг». В коротком интервью россиянин поделился эмоциями от перехода в новую команду, а публика на арене устроила титулованному хоккеисту овации.

«Чемпионат» предлагает посмотреть тёплый приём, который устроили для Сергачёва болельщики новичка НХЛ:

26-летний Сергачёв был обменян в «Юту» 29 июня. В сезоне-2023/2024 после восстановления от прошлого повреждения Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Всего в прошедшем сезоне 26-летний Сергачёв провёл 34 матча за «Тампу» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 очков (2+17). В плей-офф защитник принял участие в двух встречах, набрав одно очко — сделав результативную передачу.