Экс-форвард «Торпедо» Олег Ли назвал основные компоненты рациона команд Игоря Ларионова

Нападающий Олег Ли, перешедший в это межсезонье из нижегородского «Торпедо» в хабаровский «Амур», рассказал о большом внимании, которое уделялось его предыдущим тренерским штабом питанию хоккеистов.

«Этому уделяется очень много внимания. После приезда в Нижний Новгород сразу что бросилось в глаза – большое количество зелени, салатов и ягод на любых приёмах пищи. Неважно, какое время года и где мы находимся, всегда в меню ананасы, голубика, клубника, малина и всё такое. Бальзамический уксус, масла оливковые. Конечно, спагетти и курица никуда не делись, но большое количество зелени отмечу. Сахар в питании исключён. Взять даже, к примеру, морсы ягодные, там содержание сахара было минимальное», — приводит слова Ли официальный сайт «Амура».

Напомним, контракт дальневосточного клуба с 33-летним форвардом рассчитан на два года.

Прошлый сезон Ли начинал в составе «Автомобилиста», где за 31 матч забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В середине сезона нападающий перешёл в «Торпедо». За нижегородский клуб Ли провёл 15 матчей в регулярном чемпионате, забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. В плей-офф на счету опытного форварда четыре матча без набранных очков.

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