Третьяк назвал главное открытие и главное разочарование прошедшего сезона КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что больше всего его удивило в завершившемся сезоне КХЛ как со знаком плюс, так и со знаком минус.

«На «Магнитку» никто не ставил. Там и тренер первый год работал в команде. И молодых очень много. Мало иностранцев. Никто не ожидал, что Набоков так сыграет (Илья, вратарь «Металлурга». — Прим. «Чемпионата»). От вратаря сегодня зависит 60–70% успеха. Вот «Флорида», если бы не Бобровский, не вышла бы даже в четвертьфинал. Он вытащил всё.

Нельзя умалять значение команды, но вратарь сегодня главная фигура на площадке. И то, что Набоков в 21 год так сыграл,— большой сюрприз. В регулярном чемпионате у него не всегда всё получалось, но плей-офф он отыграл отменно. Все думали – когда же сорвётся, когда же он сорвётся? А он молодец!

Можно сказать, что он для меня открытие сезона? Да, это он как раз. И, конечно, вся «Магнитка».

Кто для меня разочарование сезона? ЦСКА. Потому что это мой клуб, в котором я играл 21 год. Там именитые игроки. Наверное, ошибкой было то, что не было изменений в составе. Командам, которые два года подряд выигрывают Кубок, третий раз уже тяжело идти с этим же составом. Как правило, надо вносить новую кровь. То, что сейчас и сделали в ЦСКА. Вратарь Федотов всё-таки год пропустил, на него была надежда, но в итоге он не сыграл, как Набоков и Бобровский. Он хорошо сыграл, но от него ждали большего. Не ожидал, что ЦСКА с таким счётом проиграет «Локомотиву». Для меня это разочарование, конечно. На следующий год пожелаем команде успехов», — сказал Третьяк в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, перед завершившимся сезоном-2023/2024 армейцы становились обладателями Кубка Гагарина два года кряду.

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