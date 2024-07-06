Главный тренер «Юты» Туриньи прокомментировал приобретение Сергачёва

Главный тренер «Юты» Андре Туриньи прокомментировал переход в свою команду двукратного обладателя Кубка Стэнли российского защитника Михаила Сергачёва, присоединившегося к новичку НХЛ в результате обмена из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Мы находимся в положении, когда нам нужен проверенный игрок. Сергачёв – именно такой. Он был в чемпионской команде и играл под большим давлением.

Он был одним из тех, кто выходил на лёд в ключевых ситуациях. У нас молодая группа защитников. Он добавит нам опыта. Мы сделали шаг в правильном направлении», — приводит слова Туриньи официальный сайт НХЛ.

Напомним, 26-летний Сергачёв был обменян в «Юту» 29 июня. В сезоне-2023/2024 после восстановления от прошлого повреждения Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Всего в прошедшем сезоне 26-летний Сергачёв провёл 34 матча за «Тампу» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 очков (2+17). В плей-офф защитник принял участие в двух встречах, набрав одно очко — сделав результативную передачу.

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