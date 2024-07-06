Сергачёв: расскажу Кириленко о том, что меня обменяли в «Юту»

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв, перешедший в стан новичка НХЛ в результате обмена из «Тампа-Бэй Лайтнинг», рассказал о том, что планирует встретиться с легендарным российским баскетболистом, экс-игроком «Юты Джаз» Андреем Кириленко, занимающим ныне пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ).

«У меня будет благотворительный матч в России, и он выкупил одну из лож, чтобы посмотреть его. Так что он придёт на игру, и мы собираемся встретиться, так что я расскажу ему о том, что меня обменяли в «Юту», — сказал Сергачёв на пресс‑конференции после посещения игры в тренировочном лагере «Юты».

26-летний Сергачёв был обменян в «Юту» 29 июня. В сезоне-2023/2024 после восстановления от прошлого повреждения Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Всего в прошедшем сезоне 26-летний Сергачёв провёл 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 очков (2+17). В плей-офф защитник принял участие в двух встречах, набрав одно очко — сделав результативную передачу.

Напомним, в составе «Тампы» Сергачёв дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

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