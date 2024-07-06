Зайцев рассказал, почему они с Ротенбергом решили сделать фото в лесу

Защитник СКА Никита Зайцев, подписавший в начале июля контракт с армейцами, рассказал, как ему и главному тренеру питерского клуба Роману Ротенбергу пришло в голову сделать совместное фото в лесу после объявления о подписании соглашения с хоккеистом.

«Это в Подмосковье, после тренировки приехал на обед — так получилось, что мы оба находились в этом месте. И решили сделать фото, тем более повод был. Я сейчас тренируюсь в Москве. А на следующей неделе буквально на три дня слетаю в Майами, чтобы закрыть домашние дела и решить все вопросы. Там ещё потренируюсь пару дней и вернусь в Россию, потому что уже 1 августа в СКА стартуют сборы», — сказал Зайцев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, контракт 32-летнего Зайцева со СКА рассчитан на четыре года. В сезоне‑2023/2024 32-летний хоккеист провёл 38 матчей за «Чикаго Блэкхоукс», забросив две шайбы и отдав пять результативных передач. Защитник провёл в Национальной хоккейной лиге восемь сезонов и набрал 118 (22+96) очков в 482 матчах. В России защитник играл за новосибирскую «Сибирь» и ЦСКА. В общей сложности Зайцев провёл в КХЛ 368 матчей и набрал в них 119 (39+80) очков.

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