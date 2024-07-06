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Крикунов: если бы канадец привёз на родину Кубок Гагарина, люди пошли бы на него смотреть

Крикунов: если бы канадец привёз на родину Кубок Гагарина, люди пошли бы на него смотреть
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что рядовым канадским болельщикам было бы интересно посмотреть на Кубок Гагарина.

«Не знаю, насколько будет интересен Кубок Гагарина иностранцам, если его куда-то привезти. Наши ребята его возят по своим городам, клубам. Но насчёт иностранцев не знаю.

Кстати, если Кубок Гагарина привезёт на родину канадский игрок, то народ пойдёт на него смотреть! В Канаде всё, что связано с хоккеем, находится в огромном приоритете. Для канадцев был бы раритет увидеть этот Кубок, ведь они помешаны на хоккее, они другого спорта не знают», — сказал Крикунов в интервью Legalbet.

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».

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