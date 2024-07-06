Крикунов: если бы канадец привёз на родину Кубок Гагарина, люди пошли бы на него смотреть

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что рядовым канадским болельщикам было бы интересно посмотреть на Кубок Гагарина.
«Не знаю, насколько будет интересен Кубок Гагарина иностранцам, если его куда-то привезти. Наши ребята его возят по своим городам, клубам. Но насчёт иностранцев не знаю.
Кстати, если Кубок Гагарина привезёт на родину канадский игрок, то народ пойдёт на него смотреть! В Канаде всё, что связано с хоккеем, находится в огромном приоритете. Для канадцев был бы раритет увидеть этот Кубок, ведь они помешаны на хоккее, они другого спорта не знают», — сказал Крикунов в интервью Legalbet.
Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».
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