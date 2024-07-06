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Журналист: вероятность того, что «Тампа» пропустит следующий плей-офф, вполне реальна

Журналист: вероятность того, что «Тампа» пропустит следующий плей-офф, вполне реальна
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Журналист The Hockey News Адам Прото считает перспективу непопадания «Тампа-Бэй Лайтнинг» в плей-офф НХЛ в следующем сезоне вполне вероятной, учитывая сделки «молний» в нынешнее межсезонье.

«Мало команд сделали более крупные ходы, чем «Лайтнинг». Они расстались с капитаном Стивеном Стэмкосом, звёздным защитником Михаилом Сергачёвым и энергичным игроком Таннером Жанно.

Они подписали проверенного бомбардира Джейка Гюнцеля и выменяли на синюю линию Джей Джей Мозера и Райана Макдону. Тем не менее есть тревожное ощущение, что в лучшем случае в этом году «Болтс» будут командой уайлд-кард. Их общая глубина пострадала, и любые серьёзные травмы могут разрушить их надежды на плей-офф.

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй» Жюльен БрисБуа сделал расчётливые ставки в своих межсезонных сделках, но нет никаких сомнений, что «Лайтнинг» уже не те, что были на пике. Посмотрим, означает ли это, что они пропустят постсезон, но по состоянию на начало июля вероятность того, что «Болтс» не попадут в плей-офф, вполне реальна», — написал Прото в своей статье.

Напомним, в минувшем сезоне «Тампа» уступила в серии первого раунда Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» (1-4), которая впоследствии выиграла Кубок.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

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