Олег Ли: я влюбился в Хабаровск, уже могу назвать себя дальневосточником

Нападающий Олег Ли, перешедший в это межсезонье из нижегородского «Торпедо» в хабаровский «Амур», признался в любви к дальневосточному городу.

«Я влюбился в этот город. Он уютный, компактный, здесь всё есть, и он развивается. Я всегда тут готовлюсь к сезону и провожу межсезонье уже много лет. Уже могу себя назвать дальневосточником», — приводит слова Ли официальный сайт «Амура».

Напомним, контракт «тигров» с 33-летним форвардом рассчитан на два года.

Прошлый сезон Ли начинал в составе «Автомобилиста», где за 31 матч забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В середине сезона нападающий перешёл в «Торпедо». За нижегородский клуб Ли провёл 15 матчей в регулярном чемпионате, забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету опытного форварда четыре матча без набранных очков.

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