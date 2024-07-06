«Мне придётся доказать, что я парень номер один». Сергачёв — о возможном лидерстве в «Юте»

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв, перешедший в стан новичка НХЛ в результате обмена из «Тампа-Бэй Лайтнинг», высказался о перспективах стать лидером в новом клубе.

«Я думал об этом, но, очевидно, что ничего не даётся просто так. Мне придётся доказать, что я парень номер один. Здесь есть хорошие защитники: Джон Марино, Шон Дурзи. У нас будет что-то вроде внутрикомандной битвы. Когда у тебя есть возможность соперничать с хорошими защитниками, ты растёшь и они растут. Я думаю, это сделает нас всех лучше», — сказал Сергачёв на пресс‑конференции после посещения игры в тренировочном лагере «Юты».

26-летний Сергачёв был обменян в «Юту» 29 июня. В сезоне-2023/2024 после восстановления от прошлого повреждения Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Всего в прошедшем сезоне 26-летний Сергачёв провёл 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 очков (2+17). В плей-офф защитник принял участие в двух встречах, набрав одно очко — сделав результативную передачу.

Напомним, в составе «Тампы» Сергачёв дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: