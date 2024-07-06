«А почему сразу не 500?» Никита Зайцев — о слухах про то, что он просил у ЦСКА 200 млн

Защитник СКА Никита Зайцев, подписавший в начале июля контракт с армейцами, прокомментировал слухи о том, что он просил 200 млн рублей за сезон с учётом бонусов, когда вёл переговоры со столичным ЦСКА.

«Написали бы сразу, что 500 миллионов. Я вообще ничего не просил. И не всем инсайдерам надо верить. Я подписал контракт с нормальной зарплатой, и меня всё устраивает. Главное, чтобы команда побеждала», — сказал Зайцев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, контракт 32-летнего Зайцева со СКА рассчитан на четыре года. В сезоне‑2023/2024 32-летний хоккеист провёл 38 матчей за «Чикаго Блэкхоукс», забросив две шайбы и отдав пять результативных передач. Защитник провёл в Национальной хоккейной лиге восемь сезонов и набрал 118 (22+96) очков в 482 матчах. В России защитник играл за новосибирскую «Сибирь» и ЦСКА. В общей сложности Зайцев провёл в КХЛ 368 матчей и набрал в них 119 (39+80) очков.