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«Вашингтон» заключил контракт с игроком, выбранным в первом раунде драфта НХЛ — 2024

«Вашингтон» заключил контракт с игроком, выбранным в первом раунде драфта НХЛ — 2024
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«Вашингтон Кэпиталз» подписал трёхлетний контракт новичка с 18-летним нападающим Териком Параскаком, сообщает пресс-служба «столичных».

Напомним, «Кэпс» выбрали канадца на прошедшем в конце июня драфте НХЛ под общим 17-м номером.

В минувшем сезоне молодой нападающий набрал 105 (43+62) очков в 68 играх Западной хоккейной лиги (WHL), где он защищал цвета «Принс Джордж».

Напомним, также на прошедшем драфте «столичные» выбрали в четвёртом раунде белорусского нападающего Илью Протаса, который является братом форварда «Кэпиталз» Алексея Протаса.

В сезоне-2023/2024 «Вашингтон» лишь в последний момент зацепился за плей-офф, где в первом раунде не смог выиграть ни одной игры у «Нью-Йорк Рейнджерс».

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