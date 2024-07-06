В ФХР заявили о желании провести матч с Канадой в ОАЭ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о ближайших планах организации относительно национальной команды, а также выразил сожаление, что Россию не пригласили на Турнир четырёх наций.

«Есть мысли: сыграть бы с канадцами где-то в третьей стране, например, в Эмиратах. Было бы интересно. Ну, хорошо, не основными сборными, но хотя бы молодёжными, 20-летними. Канадцы меньше в политике участвуют, можно с ними сыграть. Тем более они знают, что, какой бы чемпионат мира ни был, на каком бы месте Канада и Россия ни были, главный матч – это Канада — Россия. При всём уважении к финнам, шведам, чехам… Это как ЦСКА — «Спартак» вечное противостояние, самый высокий телерейтинг.

Ну и важно, что это открытый хоккей. Финны играют в закрытый. Да, они чемпионы мира, они идут своим путём, Но болельщикам всегда интереснее атакующий, красивый хоккей. Мы его и пропагандируем всегда. И в СССР тоже в такой хоккей играли.

Мы бы с удовольствием там поучаствовали в Кубке мира, но нас не пригласили. Там все игроки НХЛ, я не знаю, почему они не стали нас приглашать. Если бы играли в Северной Америке, там проблем никаких не было бы. Обычно НХЛ в политику не влезает, но здесь вот так», — сказал Третьяк в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, из-за отстранения сборная России пропустила уже три взрослых и молодёжных чемпионата мира.

Последняя игра России на ЧМ по хоккею: