Оши ответил на вопрос о возможном завершении карьеры из-за проблем со спиной

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши не стал исключать самых разных вариантов своего ближайшего будущего, исходя из состояния здоровья.

«Чувствую себя лучше. Рука приходит в норму и не вызывает особых тревог, а вот спина – совсем другое дело. Всё будет зависеть от того, смогу ли я поправиться достаточно для того, чтобы участвовать в тренировочном лагере.

С удовольствием продолжал бы играть. Мне по-прежнему нравится ежедневно приходить на каток. Чувствую, что ещё могу конкурировать с молодыми парнями. Надеюсь, что вернусь в следующем сезоне. Но если нет, то я очень рад и горд тем, чего я добился.

Мы изучаем все возможные варианты. Я люблю хоккей и умею играть через боль, но просто боль в спине и когда ты не можешь стоять – это немного разные вещи.

Будем продолжать работать и, надеюсь, найдём выход. Если у меня получится, я вернусь», — приводит слова Оши RMNB.

В минувшем сезоне 37-летний Оши провёл 56 матчей суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 26 (12+14) очков.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: