«Эдмонтон» обменял Маклауда и ещё одного игрока в «Баффало» на 9-й номер драфта НХЛ — 2022

Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» заключил сделку с «Баффало Сэйбрз», в результате которой канадский клуб получил нападающего Мэтта Савуа, выбранного в первом раунде драфта НХЛ — 2022 под общим девятым номером. Об этом сообщила пресс-служба «Баффало».

В обратном направлении отправились двое нападающих —Тайлер Туллио и Райан Маклауд.

20-летний Савуа дебютировал в НХЛ в сезоне-2023/2024. На его счету один проведённый матч в лиге, в котором он не смог отметиться результативными действиями.

24-летний Маклауд в прошедшем регулярном чемпионате провёл 81 матч, в которых забросил 12 шайб и стал автором 18 голевых передач, набрав в сумме 30 очков. В плей-офф принял участие в 24 матчах, забил четыре гола и заработал показатель полезности «-7».

В прошедшем сезоне 22-летний Тулио набрал 21 (9+12) очко в 54 матчах в составе фарм-клуба «Эдмонтона» в АХЛ «Бейкерсфилд Кондорс».