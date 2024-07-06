Ротенберг назвал футбольное упражнение, которое использует для подготовки СКА и сборной

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о системе подготовки молодых хоккеистов.

«Технические пробелы профессиональных хоккеистов берут своё начало из детства. Дело в том, что уже в детских командах тренеры начинают делать сильный акцент на тактике: мы это видим по многочисленным турнирам. Такой перекос влияет на подготовку и техническую оснащённость игрока в будущем. Наша задача – делать акцент на развитии хоккейных навыков, техники выполнения упражнений.

Мы берём пример с лучших спортивных академий, в том числе и футбольных. Например, на протяжении последних сезонов мы внедрили упражнение «Рондо» во всех командах нашей системы, включая сборные. Это целая программа, целая система подготовки, которая должна начинаться не с профессиональных команд, а именно с детства», — написал Ротенберг в телеграм-канале.