«От него ждали чего-то большего». Плющев — об игре Ковальчука в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался о возможном продолжении карьеры нападающего Ильи Ковальчука.

– Ковальчук сможет приносить пользу «Спартаку» именно в игровом плане?

– Принять решение о будущем должен сам Илья. Наверное, он оказывает влияние на раздевалку, но именно с игровой точки зрения от него ожидали чего-то большего. Понятно, что у всех в памяти его великолепные проходы, но, к сожалению, возраст берёт своё. В какой роли его может использовать «Спартак»? Я не знаю. Он уже взрослый человек, я не хочу давать ему советы. Думаю, сейчас он проанализирует сезон и примет решение.

– А как «дядька» в раздевалке он будет приносить пользу?

– У него есть серьёзный опыт. В «Авангарде» он тоже авторитетом держал раздевалку, – приводит слова Плющева Metaraitings.