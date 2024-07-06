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«От него ждали чего-то большего». Плющев — об игре Ковальчука в «Спартаке»

«От него ждали чего-то большего». Плющев — об игре Ковальчука в «Спартаке»
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Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался о возможном продолжении карьеры нападающего Ильи Ковальчука.

– Ковальчук сможет приносить пользу «Спартаку» именно в игровом плане?
– Принять решение о будущем должен сам Илья. Наверное, он оказывает влияние на раздевалку, но именно с игровой точки зрения от него ожидали чего-то большего. Понятно, что у всех в памяти его великолепные проходы, но, к сожалению, возраст берёт своё. В какой роли его может использовать «Спартак»? Я не знаю. Он уже взрослый человек, я не хочу давать ему советы. Думаю, сейчас он проанализирует сезон и примет решение.

– А как «дядька» в раздевалке он будет приносить пользу?
– У него есть серьёзный опыт. В «Авангарде» он тоже авторитетом держал раздевалку, – приводит слова Плющева Metaraitings.

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