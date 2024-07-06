Маршессо — о переходе в «Нэшвилл»: они всегда были одной из наиболее симпатичных команд

Новичок «Нэшвилл Предаторз» Джонатан Маршессо высказался о своём переходе в клуб.

«Нэшвилл» всегда был одной из тех команд, которые мне нравились больше всего, просто нужно было посмотреть, есть ли у них интерес. Очевидно, что 30 июня я уже знал, что «Вегас» не собирается прилагать усилия, чтобы сохранить меня. Так что после этого настало время… «Нэшвилл» определённо был лучшим вариантом из всех. Это один из лучших городов в НХЛ, а также команда, которая хочет побеждать, а это два фактора, которые я хотел.

Они соответствуют тому стилю, в который я хочу играть. Я трудолюбивый парень и хочу помочь своей команде выигрывать матчи. Буду очень горд делать это. С тем составом, который был у них в прошлом году, думаю, они выступили потрясающе. Сам факт того, что они вышли в плей-офф и доставили некоторые трудности довольно хорошей команде, говорит о том, что у них многообещающее будущее, и я просто хочу помочь «Нэшвиллу» достичь своей цели», — приводит слова Маршессо пресс-служба «Предаторз».