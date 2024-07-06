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Стали известны судьи «Матча года» между сборными российских звёзд НХЛ и КХЛ

Стали известны судьи «Матча года» между сборными российских звёзд НХЛ и КХЛ
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Пресс-служба «Матча года», в котором примут участие российские звёзды из КХЛ и НХЛ, опубликовала состав судейской бригады встречи. В неё вошли главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов и глава департамента судейства Константин Оленин, а также Максим Куприянов и Дмитрий Шишло.

Напомним, в состав сборной звёзд НХЛ вошли Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачёв, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, Валерий Ничушкин, Дмитрий Орлов и другие. Тренеры — Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Сергей Зубов.

Среди членов сборной КХЛ Илья Ковальчук, Александр Радулов, Владимир Ткачёв, Николай Голдобин, Вадим Шипачёв, Александр Никишин, Павел Порядин, Сергей Толчинский и другие. Тренеры — Андрей Разин и Игорь Никитин.

Благотворительный гала-матч пройдёт 20 июля на стадионе «ЦСКА Арена». Начало – в 15:00 мск.

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