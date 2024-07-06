Форвард «Каролины» Нечас высказался об обращении в арбитраж НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас высказался об обращении в арбитраж по поводу заработной платы и процессе урегулирования вопроса с клубом.

«Мы говорим об этом каждый день, мы поддерживаем с ними контакт. Я надеюсь, что всё пройдет хорошо как для меня, так и для клуба. Либо мы продолжим работать вместе, и это будет лучший вариант. Или я уезжаю куда-нибудь ещё, но в этом случае, я надеюсь, мы расстанемся по-хорошему.

Мы общаемся напрямую с владельцем клуба, у нас так принято – не думаю, что у многих команд НХЛ есть такое. Владелец звонит мне. Но, конечно контрактами занимается агент.

Да, это [моё игровое время] не идеально. Есть тренеры, которые устанавливают эти правила, и они решают, каких игроков использовать. Я не был в числе ключевых игроков. Я хотел бы улучшить это в будущем, как с точки зрения личных амбиций, так и в целом. Знаю, что в таких ситуациях чувствую себя на льду лучше всего, и хотел бы играть больше, но я должен заслужить это, и надеюсь, это произойдет», — приводит слова Нечаса The Hockey News.