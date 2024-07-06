«Каролина» обменяла Дилана Коглана в «Виннипег»

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» обменял канадского защитника Дилана Коглана в «Виннипег Джетс» на будущие договорённости. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Прошедший сезон 26-летний хоккеист провёл в АХЛ в составе клуба «Спрингфилд Тандербёрдс». Он принял участие в 61 встрече регулярного чемпионата, забросил 16 шайб и отдал 25 результативных передач, набрав в сумме 41 очко.

Также на счету Коглана один матч в НХЛ, в котором он не отметился результативными действиями. Всего в лиге на его счету 106 матчей в составе «Каролины» и «Вегас Голден Найтс», шесть забитых голов, 16 передач и 22 балла за результативность в общей сложности.

Напомним, в прошедшем сезоне «Виннипег» завершил свой путь к розыгрышу Кубка Стэнли после того, как в первом раунде плей-офф НХЛ проиграл «Колорадо Эвеланш» в пяти матчах.