Агент Драйзайтля прокомментировал ход переговоров о продлении контракта с «Эдмонтоном»

Хоккейный агент Иржи Понер, представляющий интересы нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, высказался о ходе переговоров с клубом о продлении контракта с игроком.

«Пока спешить некуда, но либо это произойдёт быстро, то есть до конца августа, либо ничего не получится. Также станет ясно, нужен ли он «Эдмонтону» или нет. У Леона в руках все козыри.

Я уверен, что с «Эдмонтоном» будет достигнуто соглашение, которое устроит обе стороны», — приводит слова Понера Eis Hockey News.

В прошедшем регулярном чемпионате игрок провёл 81 встречу, в которых забросил 41 шайбу и отдал 65 передач, заработав 106 баллов за результативность. В плей-офф Драйзайтль за 25 матчей набрал 31 (10+21) очко. Немецкий форвард всю карьеру провёл в «Эдмонтоне», где за 719 матчей набрал 850 (347+503) очков.