«Вашингтон»  подписал контракт с Ильёй Протасом

Белорусский нападающий Илья Протас подписал контракт новичка с «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Cоглашение рассчитано на три года.

17-летний Протас был выбран «Кэпиталз» в в третьем раунде под общим 75-м номером на драфте НХЛ — 2024. По итогам минувшего сезона игрок попал в символическую сборную новичков USHL. В прошедшем чемпионате он принял участие в 61 встрече, забросил 14 шайб, отдал 37 голевых передач и закончил регулярный сезон с 51 баллом за результативность.

Отметим, что старший брат Ильи Алексей Протас с 2021 года выступает в составе столичного клуба. Он также был выбран в третьем раунде драфта в 2019 году под общим 91-м номером. Таким образом, Илья превзошёл достижение Алексея.