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«Виннипег» заключил новые соглашения с двумя хоккеистами

«Виннипег» заключил новые соглашения с двумя хоккеистами
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Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» подписал новые контракты с защитником Логаном Стэнли и нападающим Давидом Густафссоном. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Оба соглашения рассчитаны на два сезона. Кэпхит Стэнли составил $ 835 тыс., а у Густафссона — $ 1 250 000.

24-летний нападающий в прошедшем сезоне НХЛ набрал 7 (3+4) очков в 39 встречах регулярного чемпионата. В четырёх играх плей-офф отметился забитым голом. Также в сезоне-2023/2024 сыграл шесть матчей за фарм-клуб «Виннипега» в АХЛ — «Манитоба Мус» — и стал автором трёх результативных передач.

26-летний Стэнли набрал 2 (1+1) очка в 25 встречах в прошлом сезоне, а также сделал одну голевую передачу в одном матче розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

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