Хоккейный аналитик JFresh представил возможный турнирный расклад на следующий сезон НХЛ

Хоккейный аналитик JFresh в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) опубликовал один из возможных вариантов турнирного расклада Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в следующем сезоне, опираясь на первые сделки клубов после открытия рынка свободных агентов.

Топ-8 каждой конференции выглядят так:

Восток:

1. «Нью-Джерси Дэвилз» — 104 очка

2. «Каролина Харрикейнз» — 103

3. «Флорида Пантерз» — 102

4. «Торонто Мэйпл Лифс» — 100

5/6. «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз» — 97

7. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 95

8. «Оттава Сенаторз» — 94

Запад:

1/2. «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс» — 111

3. «Даллас Старз» — 110

4. «Миннесота Уайлд» — 102

5. «Виннипег Джетс» — 100

6. «Колорадо Эвеланш» — 99

7. «Вегас Голден Найтс» — 97

8. «Нэшвилл Предаторз» — 96