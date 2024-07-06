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Хоккейный аналитик JFresh представил возможный турнирный расклад на следующий сезон НХЛ

Хоккейный аналитик JFresh представил возможный турнирный расклад на следующий сезон НХЛ
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Хоккейный аналитик JFresh в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) опубликовал один из возможных вариантов турнирного расклада Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в следующем сезоне, опираясь на первые сделки клубов после открытия рынка свободных агентов.

Топ-8 каждой конференции выглядят так:

Восток:
1. «Нью-Джерси Дэвилз» — 104 очка
2. «Каролина Харрикейнз» — 103
3. «Флорида Пантерз» — 102
4. «Торонто Мэйпл Лифс» — 100
5/6. «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз» — 97
7. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 95
8. «Оттава Сенаторз» — 94

Запад:
1/2. «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс» — 111
3. «Даллас Старз» — 110
4. «Миннесота Уайлд» — 102
5. «Виннипег Джетс» — 100
6. «Колорадо Эвеланш» — 99
7. «Вегас Голден Найтс» — 97
8. «Нэшвилл Предаторз» — 96

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