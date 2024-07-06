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«Я люблю сложные задачи». Главный тренер «Вашингтона» — о переходе Дюбуа

«Я люблю сложные задачи». Главный тренер «Вашингтона» — о переходе Дюбуа
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о новичке столичного клуба, нападающем Пьере-Люке Дюбуа.

«Я люблю сложные задачи, и это моя работа, когда мы приобретаем игроков, которые были очень продуктивны, имеют большой потенциал и демонстрируют его, — это и есть тренерская работа. Это то, что я люблю делать.

Надеюсь, он приедет сюда, и окружающая среда, команда, тренерский штаб позволят ему быть очень, очень продуктивным и раскрыть тот потенциал, который все видели. Я не буду зацикливаться на том, что было в «Лос-Анджелесе» в прошлом году.

Для меня это выглядит так, что он оказался в ситуации, когда появилась масса возможностей, которыми можно воспользоваться. Мы будем работать с ним каждый божий день, чтобы попытаться выжать из него максимум» — приводит слова Карбери The Hockey News.

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