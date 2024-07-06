Никита Нестеров рассказал, что его поразило в прошедшем плей-офф КХЛ

Нападающий ЦСКА Никита Нестеров рассказал, что его удивило в прошедшем плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Если честно, такая уверенная победа меня очень удивила. Я не думал, что счёт в серии будет 4-0. Любая команда могла победить — и Ярославль, и Магнитогорск. Счёт 4-0 меня поразил, поскольку я думал, что в серии будет 6-7 матчей», — сказал Нестеров в интервью «Газете.ru».

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Нестеров принял участие в 59 матчах и набрал 36 очков — забросил 11 шайб и отдал 25 голевых передач.

Напомним, ЦСКА завершил своё выступление в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 после того, как в первом раунде плей-офф уступил в серии со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву».