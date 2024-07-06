Пашков: Гусев — мастер, но его карьере не хватает стабильности

Олимпийский чемпион, тренер и вратарь сборной СССР Александр Пашков высказался о карьере нападающего Никиты Гусева.

— Почему «Динамо» не может повторить омский трюк с Ткачевым — и подписать своего лидера Гусева сразу на несколько сезонов, получив возможность планомерно формировать вокруг него команду?

Хороший вопрос. Нет сомнений, Гусев — мастер, но его карьере не хватает стабильности. Видимо, «Динамо» не удается уговорить его выйти на эту стабильность — как удалось Омску с Ткачевым. Может, не хватает жесткости.

— На повторение чемпионства-2024 в предстоящем регулярном первенстве «Динамо» трудно рассчитывать?

Самое главное — не впадать по примеру Уфы в «легионерозависимость». Посмотрим, как решится ситуация с Гусевым и как будет прогрессировать группа молодых хоккеистов. Хороший командный потенциал у «Динамо» есть, — приводит слова Пашкова Russian-Hockey.ru