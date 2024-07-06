Сергачёв — о роли лидера в «Юте»: буду равняться на Стэмкоса и Хедмана

Российский защитник хоккейного клуба «Юта» Михаил Сергачёв заявил, что старается равняться на своих бывших партнёров по «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса.

«Я не большой любитель много говорить. Я как бы следую за лидерами, с которыми играл раньше, такими как Стивен Стэмкос и Виктор Хедман. Бо́льшую часть времени они просто играют, выходят на площадку и своим примером показывают, на что способны, а это говорит само за себя. Я хочу сосредоточиться на том, чтобы делать то же самое, чувствую, что могу. Играть правильно и стараться выиграть как можно больше матчей», — приводит слова Сергачёва пресс-служба НХЛ.

Напомним, в конце июня стало известно, что Сергачёв обменян в «Юту». Он выступал в составе «Тампы» с 2017 года и дважды становился обладателем Кубка Стэнли.