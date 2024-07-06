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Главный скаут «Каролины» объяснил выбор шести игроков из России на драфте НХЛ — 2024

Главный скаут «Каролины» объяснил выбор шести игроков из России на драфте НХЛ — 2024
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Главный скаут и помощник генерального менеджера хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» Даррен Йорк высказался о том, почему клуб выбрал шесть российских игроков на драфте НХЛ — 2024.

«Я не могу говорить о том, что делают или не делают другие команды. Мы просто оцениваем игроков, исходя из того, как они играют в хоккей. Если другие команды боятся выбирать игрока из определенной страны, это не в нашей власти. Всё очень просто: мы пытаемся заполучить лучших хоккеистов, независимо от того, где они родились», — приводит слова Йорка The Score.

Напомним, «ураганы» задрафтовали следующих хоккеистов из России — Никита Артамонов, Александр Сиряцкий, Тимур Кол, Роман Шохрин, Фёдор Аврамов и Андрей Крутов.

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