Главный скаут «Каролины» объяснил выбор шести игроков из России на драфте НХЛ — 2024

Главный скаут и помощник генерального менеджера хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» Даррен Йорк высказался о том, почему клуб выбрал шесть российских игроков на драфте НХЛ — 2024.

«Я не могу говорить о том, что делают или не делают другие команды. Мы просто оцениваем игроков, исходя из того, как они играют в хоккей. Если другие команды боятся выбирать игрока из определенной страны, это не в нашей власти. Всё очень просто: мы пытаемся заполучить лучших хоккеистов, независимо от того, где они родились», — приводит слова Йорка The Score.

Напомним, «ураганы» задрафтовали следующих хоккеистов из России — Никита Артамонов, Александр Сиряцкий, Тимур Кол, Роман Шохрин, Фёдор Аврамов и Андрей Крутов.