«Талант с детства». Нестеров объяснил, почему результативность Кучерова его не удивила

Защитник и капитан ЦСКА Никита Нестеров рассказал о дружбе с российским лидером «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым и о его игре.

— Вы попали в фарм-клуб «Тампы» в один год с Никитой Кучеровым. Какие отношения у вас сложились тогда? Помогали ли вы друг другу?

— Шикарные отношения — мы даже вместе жили, но его слишком быстро подняли во взрослую команду. Мы всегда дружили, хорошо общаемся, так что всё отлично.

— В тот момент вы уже могли сказать, что Никита вырастет в суперзвезду, или это стало для вас сюрпризом?

— Нет, никаких сюрпризов не было. Никита очень много работает, и у него с детства талант: он реализует любой полумомент, — сказал Нестеров в интервью «Газета.Ru».

Напомним, Кучеров в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка.