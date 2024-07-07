«Чикаго» объявил о подписании контракта со вторым номером драфта Артёмом Левшуновым

«Чикаго Блэкхоукс» объявил о подписании контракта с белорусским с защитником Артёмом Левшуновым.

Сообщается, стороны договорились о трёхлетнем контракте начального уровня, который будет действовать до сезона 2026/2027 с кэпхитом $ 975 тыс.

Напомним, Левшунов выбран «ястребами» на драфте НХЛ — 2024 под общим вторым номером. Он установил рекорд для белорусских игроков на драфте НХЛ. Ранее самый высокий номер выбора среди хоккеистов из Беларуси получал защитник Руслан Салей, выбранный «Анахаймом» под девятым номером в 1996 году.

За 38 матчей в NCAA Левшунов записал в свой актив девять шайб и 26 результативных передач, закончив сезон с показателем полезности «+27». Он стал вторым по результативности среди защитников-новичков и лидером по показателю «плюс-минус» в лиге.

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