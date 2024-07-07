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Овечкин эмоционально отреагировал на гол сборной Турции в ворота Нидерландов на Евро-2024

Овечкин эмоционально отреагировал на гол сборной Турции в ворота Нидерландов на Евро-2024
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на гол национальной команды Турции в ворота сборной Нидерландов на чемпионате Европы – 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Турция
0:1 Акайдын – 35'     1:1 де Врей – 70'     2:1 Мюльдюр – 76'    
Удаления: нет / Йылдырым – 90+6'

Напомним, сборная Турции открыла счёт в матче на 35-й минуте, однако в итоге проиграла матч со счётом 1:2, пропустив два гола во втором тайме.

Фото: Соцсети Анастасии Овечкиной

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании встретится с национальной командой Франции, а сборная Англии проведёт матч с Нидерландами. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

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