Овечкин эмоционально отреагировал на гол сборной Турции в ворота Нидерландов на Евро-2024

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на гол национальной команды Турции в ворота сборной Нидерландов на чемпионате Европы – 2024.
Напомним, сборная Турции открыла счёт в матче на 35-й минуте, однако в итоге проиграла матч со счётом 1:2, пропустив два гола во втором тайме.
Фото: Соцсети Анастасии Овечкиной
Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании встретится с национальной командой Франции, а сборная Англии проведёт матч с Нидерландами. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.
Чемпионат Европы по футболу проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.
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