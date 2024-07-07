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«Сан-Хосе» подписал контракт с первым номером драфта НХЛ Маклином Селебрини

«Сан-Хосе» подписал контракт с первым номером драфта НХЛ Маклином Селебрини
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Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир объявил что клуб подписал стандартный контракт новичка с центровым Маклином Селебрини, который был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2024 года.

«Маклин не только особенный игрок на льду, но и уравновешенный, уверенный в себе и умный молодой человек за его пределами. Его сочетание навыков и хоккейного чутья встречается редко, и мы абсолютно уверены, что он готов перейти в статус постоянного игрока НХЛ. Маклин официально присоединится к команде на сезон 2024/2025», — говорится в заявлении клуба.

17-летний Селебрини стал самым молодым игроком в прошедшем сезоне NCAA и занял третье место в списке бомбардиров с 64 (32+32) очками в 38 играх и получил премию Хоби Бейкера как лучший игрок мужского колледжа. Селебрини выступал в составе студенческой команды университета Бостона.

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