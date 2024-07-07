«Вашингтон» подписал контракт новичка со 136-м номером драфта НХЛ — 2023 защитником Кэмом Алленом. 19-летний игрок обороны пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы.

В прошлом сезоне Аллену удалось провести лишь 25 матчей за «Гелф» в юниорской лиге Онтарио, в которых Аллен набрал семь очков — забросил две шайбы и отдал пять результативных передач при отрицательном показателе полезности «-7». В четырёх матчах плей-офф защитник результативными действиями не отметился при отрицательном показателе полезности «-3».

В сезоне-2022/2023 Аллен набрал 25 (5+20) очков в 62 играх в OHL при показателе полезности «-22» и 72 минутах штрафа. Защитник был капитаном юниорской сборной Канады на ЮЧМ-2023 и завоевал бронзовую медаль.