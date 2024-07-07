ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Сан-Хосе» поделились ожиданиями от игры первого номера драфта Селебрини

В «Сан-Хосе» поделились ожиданиями от игры первого номера драфта Селебрини
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир высказался о предстоящем дебюте первого номера прошедшего драфта Маклина Селебрини и четвёртого номера драфта-2023 Уилла Смита в НХЛ.

«Мы не собираемся давить на Маклина и Уилла. Наша цель — снять с них излишний груз ответственности и позволить показать себя. Мы дадим им время и возможность адаптироваться к НХЛ. Конечно, впереди их ждут взлёты и падения. Уверен, наши ветераны помогут нашим молодым игрокам. Я не ожидаю, что Селебрини в первый же сезон станет лучшим игроком лиги. Его ждут трудности, но мы поможем ему справиться с ними», – цитирует Грира пресс-служба клуба.

17-летний Селебрини стал самым молодым игроком в прошедшем сезоне NCAA, занял третье место в списке бомбардиров с 64 (32+32) очками в 38 играх и получил премию Хоби Бейкера как лучший игрок мужского колледжа.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android