В «Сан-Хосе» поделились ожиданиями от игры первого номера драфта Селебрини

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир высказался о предстоящем дебюте первого номера прошедшего драфта Маклина Селебрини и четвёртого номера драфта-2023 Уилла Смита в НХЛ.

«Мы не собираемся давить на Маклина и Уилла. Наша цель — снять с них излишний груз ответственности и позволить показать себя. Мы дадим им время и возможность адаптироваться к НХЛ. Конечно, впереди их ждут взлёты и падения. Уверен, наши ветераны помогут нашим молодым игрокам. Я не ожидаю, что Селебрини в первый же сезон станет лучшим игроком лиги. Его ждут трудности, но мы поможем ему справиться с ними», – цитирует Грира пресс-служба клуба.

17-летний Селебрини стал самым молодым игроком в прошедшем сезоне NCAA, занял третье место в списке бомбардиров с 64 (32+32) очками в 38 играх и получил премию Хоби Бейкера как лучший игрок мужского колледжа.