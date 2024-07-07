Генменеджер «Чикаго» высоко оценил мастерство второго номера драфта Артёма Левшунова

Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с кэпхитом $ 975 тыс. со вторым номером прошедшего драфта защитником Артёмом Левшуновым.

«Подписание Артёма даёт нам возможность продолжить его развитие внутри клуба и помочь ему сделать следующий шаг в профессиональный хоккей. Он сильный двусторонний защитник, у которого есть все инструменты, чтобы стать высококлассным игроком НХЛ, и мы рады продолжить его рост на профессиональном уровне», — цитирует Дэвидсона пресс-служба клуба.

За 38 матчей в NCAA Левшунов записал в свой актив девять шайб и 26 результативных передач, закончив сезон с показателем полезности «+27». Он стал вторым по результативности среди защитников-новичков и лидером по показателю «плюс-минус» в лиге.