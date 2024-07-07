Бывший хоккеист СКА рассказал, в каком случае Илья Ковальчук может быть полезен «Спартаку»

Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин рассказал, в каком случае 41-летний нападающий Илья Ковальчук может быть полезен «Спартаку».

– Ковальчук сможет приносить пользу «Спартаку» именно в игровом плане?

– Понятно, что Илья уже не будет на первых ролях, а на вторых и третьих он не привык быть. Если он к этому готов, то можно остаться. Сейчас уже другие скорости, другое поколение. Сейчас молодые ребята быстрее и мобильнее него. Ставка на него делаться уже не будет.

– А как дядька в раздевалке он будет приносить пользу?

– Конечно. Тренеры не должны бояться возрастных хоккеистов. Я думаю, что такой человек может быть в команде. Целиком сезон он уже не проведёт, но он ему и не нужен. Может играть отрезками по несколько игр, в таком случае он может быть полезен, – цитирует Рыбина Metaratings.ru.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате 41-летний нападающий провёл 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.