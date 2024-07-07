«Анахайм» выпустил футболки с изображением реакции Сеннеке на выбор в первом раунде драфта

«Анахайм» выпустил футболки с изображением реакции нападающего Беккетта Сеннеке на выбор в первом раунде драфта НХЛ — 2024. Форвард был сильно удивлён, что его выбрали под общим третьим номером драфта. Удивлённое лицо молодого хоккеиста поместили на футболку, которую можно купить на официальном сайте «Дакс».

Фото: «Анахайм»

В минувшем сезоне 18-летний канадец набрал 68 (27+41) очков в 63 матчах регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио за клуб «Ошава», а также стал лидером среди всех игроков, допущенных к драфту, по количеству голов (10) и очков (22) за 18 игр плей-офф OHL.

Сеннеке лидировал в «Ошаве» по победным голам (7) и броскам (207). Уроженец Торонто также занял второе место в команде по показателю «плюс-минус», третье место по результативности, четвёртое по передачам и пятое по голам.