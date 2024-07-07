Перрон высказался о предстоящей игре с Зубом за «Оттаву» после удара россиянина в голову

Нападающий Дэвид Перрон высказался о предстоящей игре с защитником Артёмом Зубом за «Оттаву» после удара россиянина в голову в прошлом сезоне-2023/2024. В декабре 2023 года при игре за «Детройт» Перрон ударил Зуба в голову, за что получил шестиматчевую дисквалификацию за попытку нанести травму.

«Это не самая комфортная ситуация. Но у нас, хоккеистов, есть какой-то сумасшедший способ быстро оставить все обиды позади, и я уверен, что в конечном итоге мы очень хорошо сработаемся. Мне будет приятно сражаться на одной стороне с ним.

Может быть, устрою командный ужин или что-то в этом роде, или, может быть, куплю ему хорошую бутылку вина, если он этим увлекается. Просто постараюсь быть хорошим товарищем по команде и показать, что этот инцидент на самом деле не показывает то, кем я являюсь в целом, и это была всего лишь игра», — цитирует Перрона пресс-служба клуба.