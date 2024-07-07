Олимпийский чемпион оценил возможное развитие карьеры Мичкова в «Филадельфии»

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов дал прогноз на развитие карьеры нападающего Матвея Мичкова в «Филадельфии». Россиянин подписал контракт новичка с «Флайерз» 1 июля. Соглашение рассчитано на три года.

«Для Матвея наступает решающее время, когда нужно делать шаг вперёд, формироваться как профессионал, заявлять о себе. Большое значение имеет тренерский фактор. В прошедшем сезоне „Филадельфия“ балансировала на границе кубковой восьмёрки, каждый матч внутри конференции был, по сути, за четыре очка. В такой ситуации новичкам обычно не просто, их игровое время ограничивается, нет права на ошибку.

Безусловно, Мичкову было бы чуть проще, если бы «Филадельфия» шла или в лидерах, или внизу турнирной таблицы. В таких ситуациях появляется право на риск — и есть доверие молодёжи. Посмотрим, как с этой точки зрения будет развиваться сезон «Филадельфии», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru

Напомним, Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.