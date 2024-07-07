Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис поел бешбармак из Кубка Гагарина в Астане

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис поел бешбармак из Кубка Гагарина. Форвард магнитогорского клуба привёз главный трофей КХЛ в Астану. Михайлис сделал несколько фотографий возле башни Байтерек и записал видеоролик, на котором он поедает национальное казахское блюдо прямо из чаши кубка.

«Достигнут новый уровень – бешбармак в Кубке Гагарина. Достижение разблокировал Никита Михайлис», – говорится в официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, в прошлом сезоне «Металлург» в финальной серии плей-офф обыграл ярославский «Локомотив» в четырёх матчах и стал обладателем Кубка Гагарина. Главный тренер Андрей Разин впервые в своей карьере выиграл серию плей-офф и в первый же сезон у руля магнитогорского клуба стал обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги.