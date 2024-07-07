Джефф Скиннер поделился эмоциями от предстоящей игры с Макдэвидом и Драйзайтлем

Нападающий Джефф Скиннер поделился эмоциями от предстоящей игры с суперзвёздами «Эдмонтона» — Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем. Ранее 32-летний форвард пополнил состав «Ойлерз» и подписал с клубом однолетний контракт на $ 3 млн.

«Эдмонтон» – отличная команда, и я хотел стать её частью. Клуб был заинтересован во мне, и я это ценю. Все видели, как отлично команда провела прошлый сезон. В команде много мастеровитых хоккеистов, и я рад присоединиться к ним. Нас ждёт захватывающий сезон.

Макдэвид и Драйзайтль — два лучших центральных нападающих НХЛ. Они стягивают на себя защитников соперника и находят тебя передачей. Моя цель — встроиться в игру команды и помочь ей забивать голы. Надеюсь, что мы сможем добиться успеха», – цитирует Скиннера пресс-служба клуба.