Защитник Ярослав Дыбленко поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку. Ранее игрок обороны был обменян в «Северсталь» на Никиту Седова.

«Дорогие болельщики, хотел поблагодарить вас за вашу поддержку, за эти незабываемые эмоции. Вместе мы выиграли Кубок Гагарина, спасибо вам! Увидимся на льду», — цитирует Дыбленко пресс-служба армейского клуба.

В минувшем сезоне 30-летний Дыбленко сыграл в общей сложности 64 матча за армейцев, в которых набрал 14 (1+13) очков. Защитник провёл в ЦСКА два сезона. Ранее выступал в КХЛ за «Сочи», СКА, «Спартак» и «Атлант».

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву».