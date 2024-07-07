Кручинин: победа «Магнитки» показала, что необязательно играть в оборонительный хоккей

Нападающий «Северстали» Алексей Кручинин, перешедший в июне в череповецкий клуб из нижегородского «Торпедо», заявил, что в КХЛ всё больше клубов стараются играть в атакующий хоккей и уходить от вязкой оборонительной игры.

«Да, многие клубы начали менять тактику и подготовку. Думаю, в новом сезоне таких клубов станет ещё больше. Атакующий хоккей привлекает зрителей. Сейчас стало больше доверия к игрокам, некоторые команды смещают акцент в сторону атакующего хоккея. Тот же «Спартак» играл в похожем стиле. Я общался со многими ребятами оттуда, у них в команде всё происходит примерно в том же ключе, что и у «Торпедо».

Магнитогорский «Металлург» с приблизительно таким же, только чуть более гибким хоккеем, выиграл Кубок Гагарина. Этот пример показывает другим клубам, что для достижения результата необязательно играть в оборонительных хоккей», — сказал Кручинин в интервью «Охтинскому пресс-центру».

Напомним, 33-летний Кручинин стал игроком «Северстали» 9 июня. В прошедшем сезоне он провёл 55 матчей, забросил 14 шайб и сделал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка с показателем полезности «-8». В плей-офф Алексей участия не принимал по решению тренерского штаба «Торпедо».