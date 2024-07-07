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Генменеджер «Нью-Джерси»: текущий состав напоминает мне о победных временах клуба

Генменеджер «Нью-Джерси»: текущий состав напоминает мне о победных временах клуба
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Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фитцджеральд сравнил текущий состав команды с временами, когда «Дэвилз» выигрывали Кубки Стэнли с 1995 по 2003 год.

«Прошлый сезон оставил для нас много вопросов, которые необходимо было решить. Мы хотели внести изменения в команду, и нам это удалось. Думаю, что наши болельщики увидят другую команду, которой смогут гордиться. В нашем составе много талантливых нападающих.

Нынешний состав напоминает мне о прошлых временах, когда против «Девилз» было очень трудно играть, а в нижних звеньях играли сильные и авторитетные ребята. Считаю, что наш текущий состав подходит под это описание и является сбалансированным. Я уверен в нашей команде в предстоящем сезоне», – цитирует Фитцджеральда пресс-служба клуба.

Напомним, «Дэвилз» подписали защитников Бретта Пеши и Брендона Диллона, форвардов Стефана Ноусена и Томаша Татара, а также голкипера Якоба Маркстрёма. Новым главным тренером назначен Шелдон Киф.

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