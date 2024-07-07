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Капитан ЦСКА: без сборной России чемпионат мира по хоккею стал иным

Капитан ЦСКА: без сборной России чемпионат мира по хоккею стал иным
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Защитник ЦСКА Никита Нестеров рассказал, что плохо следил за прошедшим чемпионатом мира по хоккею в Чехии, а также заявил, что без сборной России этот турнир изменился не в лучшую сторону. Российская сборная была отстранена от международных соревнований по решению ИИХФ.

«Если честно, особо не следил за чемпионатом мира. Знаю, что в финале были Чехия и Швейцария. Много ли потерял чемпионат мира без нашей сборной? На эту тему уже было множество обсуждений, но, безусловно, турнир стал иным», — приводит слова Нестерова «Газета.Ru».

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Нестеров принял участие в 59 матчах и набрал 36 очков — забросил 11 шайб и отдал 25 голевых передач. Напомним, ЦСКА завершил своё выступление в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 после того, как в первом раунде плей-офф уступил в серии ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4.

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