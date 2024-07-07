«Как туземцы передрали из НХЛ». Плющев раскритиковал сокращение предсезонки в КХЛ

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев раскритиковал курс КХЛ на сокращение предсезонной подготовки команд и увеличения количества матчей по примеру НХЛ. В текущее межсезонье команды лишь 1 августа выйдут из отпуска.

«Зачем нам система подготовки, которую мы как туземцы передрали из НХЛ? Там совершенно другие кадровые возможности, собраны лучшие мастера в мире, которые по большому счёту уже готовы. Вот и собираются они за месяц до старта сезона. Поймите, молодой игрок может расти прежде всего через тренировочный процесс. При 68-матчевом календаре время для этого процесса в КХЛ – исключительно летом», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

Новый сезон-2024/2025 КХЛ стартует 3 сентября, а заключительные матчи регулярного чемпионата пройдут 23 марта.