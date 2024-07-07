Майк Кинэн перенёс операцию на сердце и покинул должность главного тренера сборной Италии

Тренер сборной Италии Майк Кинэн перенёс операцию на сердце, сообщает ProHockeyRumors. Теперь специалисту предстоит длительная реабилитация, из-за которой он не сможет руководить итальянской сборной, а перейдёт на должность консультанта. Канадский тренер возглавил сборную Италии в октябре 2022 года.

Напомним, Кинэн возглавил «Куньлунь» весной 2017 года и был уволен в начале декабря 2017 года. Всего в КХЛ тренер проработал 135 матчей. В его активе также работа в таких командах Национальной хоккейной лиги, как «Филадельфия Флайерз», «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Ванкувер Кэнакс», «Бостон Брюинз», «Флорида Пантерз», «Калгари Флэймз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», с которым он в 1994 году выиграл Кубок Стэнли.