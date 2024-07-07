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«Постоянные боли». Ничушкин раскрыл подробности скандального инцидента в отеле Сиэтла

«Постоянные боли». Ничушкин раскрыл подробности скандального инцидента в отеле Сиэтла
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал о скандальном эпизоде во время плей-офф НХЛ в апреле 2023 года, когда во время серии первого раунда с «Сиэтлом» россиянин покинул клуб после инцидента в отеле.

«Ситуация с Сиэтлом. Очень тяжёлый сезон был, прям максимально тяжёлый сезон. После Кубка у нас много травм было. Я пропустил два месяца, когда мне бурсит (воспаление суставной сумки. — Прим. «Чемпионата») вырезали. Потом, когда вернулся из Финляндии, у нас очень сжатый график был. Можно посмотреть прошлый февраль. Рекорд по back-to-back'ам (матчи подряд, без дней на отдых. — Прим. «Чемпионата»), мне кажется, поставили. У нас там три подряд back-to-back'а было точно, и ещё несколько back-to-back'ов. Март — то же самое.

Плюс у меня ещё была травма плеча, которая меня беспокоила. У меня ещё и так проблемы со сном, которые потом в будущем усугубились. У меня всегда были проблемы со сном, но плечо ещё больше не давало спать, ныло. Делали МРТ. Операция — тоже непонятно было, поможет, не поможет. Поэтому в итоге выбрали играть так. Укол выбрали. Один укол мне сделали. Он помогал, помогал, помогал.

И вот как раз когда мы в Сиэтл приехали, мы решили, что я не буду играть матч и полечу делать укол. И так получилось, что у меня друзья были в городе. Я знал, что пропущу этот раунд, точно не буду играть, потому что после укола тебе какое-то время нужен покой, иначе он не подействует никак. Но, естественно, когда ты спишь мало, когда у тебя постоянные боли, это всё на психику очень давит. Я где-то эмоционально уже не выдерживал просто, мне уже хотелось, чтобы всё как можно скорее закончилось. Ну и в итоге, конечно, не самое хорошее решение принял. Мы там с друзьями посидели...» — сказал Ничушкин в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

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